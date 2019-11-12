«Вашингтон» — «Аризона»: Самсонов пропустил две шайбы за 35 секунд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт второй период, счёт — 3:0 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

«Койоты» ударно провели начало второго периода и сумели дважды огорчить российского голкипера «столичных» Илью Самсонова. Сначала отличился Кристиан Фишер, а затем — Михаэль Грабнер. Шайбы были заброшены с интервалом в 35 секунд.

Видео голов также можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».