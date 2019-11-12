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«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но проиграл «Аризоне». В активе Кузнецова дубль

«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но проиграл «Аризоне». В активе Кузнецова дубль
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

К 21-й минуте матча гости вели в счёте 3:0. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер. «Кэпиталз» удалось отыграться и перевести игру в овертайме. В дополнительное время отличился Ти Джей Оши, однако шайба «Вашингтона» не была засчитана. В серии буллитов точнее были «Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Хиностроза, Голигоски) – 14:15' (5x5)   0:2 Фишер (Ричардсон) – 20:10' (5x5)   0:3 Грабнер – 20:45' (5x5)   1:3 Кузнецов (Врана, Уилсон) – 28:47' (5x5)   2:3 Кузнецов (Кемпны) – 42:23' (5x5)   3:3 Оши (Овечкин, Карлсон) – 58:44' (6x5)   3:4 Гарланд – 65:00' (ПБ)

В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду.

В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.

Кузнецов забросил вторую шайбу в матче с «Аризоной». Видео
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