«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но проиграл «Аризоне». В активе Кузнецова дубль

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.
К 21-й минуте матча гости вели в счёте 3:0. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер. «Кэпиталз» удалось отыграться и перевести игру в овертайме. В дополнительное время отличился Ти Джей Оши, однако шайба «Вашингтона» не была засчитана. В серии буллитов точнее были «Койотс».
В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду.
В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.
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