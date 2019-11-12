«Металлург» — «Трактор»: хозяева открыли счёт, реализовав удаление Щербака

В матче магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» счёт открыл защитник хозяев Егор Яковлев, реализовавший большинство на 11-й минуте первого периода. Магнитогорск реализовал удаление форварда «Трактора» Никиты Щербака, проводящего дебютный матч за челябинский клуб. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О'Делл;
Дронов — Матушкин, Буйницкий — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Рожков, Дорофеев — Любимов — Рожков.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Бэйлен — Калинин, Гика — Седлак — Щербак;
Исаев — Виртанен, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Бородкин — Меньшиков, Авцин — Карлин — Лисин;
Терещенко, Ясинский, Коньков — Шолохов — Косов.
- 12 ноября 2019
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