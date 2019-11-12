«Металлург» — «Трактор»: хозяева открыли счёт, реализовав удаление Щербака

В матче магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» счёт открыл защитник хозяев Егор Яковлев, реализовавший большинство на 11-й минуте первого периода. Магнитогорск реализовал удаление форварда «Трактора» Никиты Щербака, проводящего дебютный матч за челябинский клуб. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О'Делл;

Дронов — Матушкин, Буйницкий — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Рожков, Дорофеев — Любимов — Рожков.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Калинин, Гика — Седлак — Щербак;

Исаев — Виртанен, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Бородкин — Меньшиков, Авцин — Карлин — Лисин;

Терещенко, Ясинский, Коньков — Шолохов — Косов.