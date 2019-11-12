Экс-вратарь «Металлурга» сравнил жизнь в России с тюрьмой

Известный в прошлом вратарь НХЛ Джейми Маклеллан рассказал, как пробовал свои силы в «Металлурге» в 2007 году.



«Летом 2007 года агент предложил мне вариант с Магнитогорском. Я посмотрел в интернете — это пятый город мира по уровню загрязнённости. Но деньги были такие, что нельзя было отказаться. Четыре тысячи долларов за победу, огромная зарплата, бонусы за матчи на ноль, две недели отдыха по ходу сезона, пять перелётов первым классом из США. Чудесный контракт. Но мне нужно было жить в России, и в моей голове это звучало, как шесть месяцев в тюрьме. Я продержался шесть недель.



Я позвонил Фредди Брэтуэйту, который уже несколько лет играл в России. Он пошутил: «Джейми, я маленький, толстый и чёрный и смог выжить здесь. Всё будет хорошо». Ему очень нравилось в России, и он настроил меня на то, что всё будет в порядке. Я выдохнул. Больше всего я боялся, что в России мне не заплатят, так как таких историй было очень много, и я сразу сказал клубу, что не прилечу к ним, если не получу подъёмные. Фредди ещё повторял мне, что бояться не стоит, но нужно помнить, что Россия для иностранцев как Дикий Запад», — приводит слова Маклеллана телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.

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