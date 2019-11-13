Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 12 ноября 2019 года

12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей, в которых приняли участие 12 россиян.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода после 23 бросков и был заменён. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на Адама Фокса, благодаря чему продлил результативную серию до девяти матчей.

Также отметились голевыми передачами форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 30 из 32 бросков и одержал победу в овертайме.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 19 из 23 82,6 5:4 Б Георгиев «Рейнджерс» 30 из 32 93,8 3:2 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 +1 0 4 2 0 - 20.57 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 2 3 1 0 - 19.44 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 +2 0 2 2 0 - 16.36 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 +1 0 0 2 0 40% 12.37 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +1 0 0 2 0 - 15.31 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 0 0 80% 08.24 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 1 0 0 44% 09.41 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 2 2 0 - 21.12 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 2 0 1 0 - 13.15 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 0 3 0 - 14.28