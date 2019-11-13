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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 12 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 12 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей, в которых приняли участие 12 россиян.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода после 23 бросков и был заменён. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на Адама Фокса, благодаря чему продлил результативную серию до девяти матчей.

Также отметились голевыми передачами форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 30 из 32 бросков и одержал победу в овертайме.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»19 из 2382,65:4 Б
Георгиев«Рейнджерс»30 из 3293,83:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10420-20.57
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1+12310-19.44
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+20220-16.36
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1002040%12.37
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+10020-15.31
Каменев (н)«Колорадо»0+00010080%08.24
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-1010044%09.41
Куликов (з)«Виннипег»0+000220-21.12
Любушкин (з)«Аризона»0+0-12010-13.15
Гавриков (з)«Коламбус»0+000030-14.28
Панарин продлил результативную серию до 9 матчей, повторив личный рекорд в НХЛ
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