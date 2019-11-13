Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Адам Вернер, одержавший победу в матче с «Виннипег Джетс» (4:0). Швед занял место в воротах на 31-й секунде, сменив получившего травму Павла Францоуза. Вернер парировал 40 бросков в дебютном матче в НХЛ.

Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, оформивший дубль в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ). Для второго номера драфта НХЛ 2019 года этот дубль стал первым за карьеру в лиге.

Замкнул тройку лучших нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Джетс».