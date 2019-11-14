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«Вашингтон» одолел «Филадельфию» в серии буллитов, у Проворова передача

«Вашингтон» одолел «Филадельфию» в серии буллитов, у Проворова передача
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Флайерз», которая составляла четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «столичных» Евгений Кузнецов. Голами в основное время отметились нападающий «Вашингтона» Брендан Лайпсик и капитан «Филадельфии» Клод Жиру. Голкипер хозяев Картер Харт отразил 35 бросков из 36.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 36 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил пять силовых приёмов. Дмитрий Орлов очков не набрал. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лайпсик (Карлсон, Дауд) – 06:13' (5x5)   1:1 Жиру (Ворачек, Проворов) – 46:38' (5x4)   1:2 Кузнецов – 65:00'
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