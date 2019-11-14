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Член Тройного золотого клуба Перри достиг рубежа в 1000 матчей в НХЛ

Член Тройного золотого клуба Перри достиг рубежа в 1000 матчей в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз» (0:1, идёт второй период). Для форварда «Старз» Кори Перри этот матч стал 1000-м в североамериканской лиге.

Летом 2019 года ветеран подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн, но в случае получения бонусов сумма составит $ 3,25 млн. В межсезонье «Дакс» выкупили контракт Перри, проведшего в клубе 14 лет. В минувшем сезоне Перри набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14».

В 2007 году с «Анахаймом» Кори выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира 2016 года и победителем Кубка мира—2016. Перри является членом Тройного золотого клуба, как победитель Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр.

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