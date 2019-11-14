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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

13 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей, в которых приняли участие 11 россиян.

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов и защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев отметились результативными передачами.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»23 из 2785,25:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+100200012.19
Наместников (н)«Оттава»0+000010100%12.30
Михеев (н)«Торонто»0+0-10100-14.36
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000252-24.36
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00021036%19.30
Гурьянов (н)«Даллас»0+1+10101-12.20
Радулов (н)«Даллас»0+002112-17.14
Орлов (з)«Вашингтон»0+000111-24.26
Проворов (з)«Филадельфия»0+100421-25.06
Зайцев (з)«Оттава»0+1+10313-24.44
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Привет от бывших. Овечкин ударил Нисканена, а Орлова обвинили в симуляции
Но был ещё и Кузнецов, который забил решающий буллит.
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