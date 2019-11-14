Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 ноября 2019 года
13 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей, в которых приняли участие 11 россиян.
Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов и защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев отметились результативными передачами.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|23 из 27
|85,2
|5:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|12.19
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|100%
|12.30
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|14.36
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|5
|2
|-
|24.36
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|36%
|19.30
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|12.20
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|2
|-
|17.14
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|24.26
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|4
|2
|1
|-
|25.06
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|3
|-
|24.44
Радулов вышел в лидеры сезона НХЛ по двухминутным удалениям среди форвардов
Привет от бывших. Овечкин ударил Нисканена, а Орлова обвинили в симуляции
Но был ещё и Кузнецов, который забил решающий буллит.
- 14 ноября 2019
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07:31
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07:16
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07:15
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06:45
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06:29
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06:17
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06:04
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05:50
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05:33
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05:13
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