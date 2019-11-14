Пелино: в третьем периоде «Локомотив» убрал ногу с педали газа
Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Нефтехимиком» (6:3).
«Хорошая победа. Мы обыграли одну из лучших команд лиги на сегодняшний день и думаю, что этим порадовали болельщиков.
Согласен с тем, что первые два периода были лучшими в нашем исполнении в этом году. Мы хорошо потренировались и вышли на игру полностью готовыми.
В третьем периоде мы смотрелись не лучшим образом, но мы будем лучше готовы к матчу с «Салаватом». В целом в третьем периоде соперник стал играть лучше. Они добавили, а мы наоборот убрали ногу с педали газа. Думаю, в этом и была проблема. Иногда так бывает», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию
- 14 ноября 2019
-
23:30
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:57
-
22:53
-
22:53
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:10
-
22:05
-
21:54
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:46
-
19:37
-
19:33
-
19:23
-
19:14
Партнерский контент