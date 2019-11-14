Пелино: в третьем периоде «Локомотив» убрал ногу с педали газа

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Нефтехимиком» (6:3).



«Хорошая победа. Мы обыграли одну из лучших команд лиги на сегодняшний день и думаю, что этим порадовали болельщиков.



Согласен с тем, что первые два периода были лучшими в нашем исполнении в этом году. Мы хорошо потренировались и вышли на игру полностью готовыми.



В третьем периоде мы смотрелись не лучшим образом, но мы будем лучше готовы к матчу с «Салаватом». В целом в третьем периоде соперник стал играть лучше. Они добавили, а мы наоборот убрали ногу с педали газа. Думаю, в этом и была проблема. Иногда так бывает», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию