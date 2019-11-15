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Молодёжная сборная России проиграла Суперсерию командам Канадской хоккейной лиги

Молодёжная сборная России проиграла Суперсерию командам Канадской хоккейной лиги
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Принс-Альберте состоялся последний матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча состоялась на стадионе «Арт Хаузер-центр» и завершилась победой российской команды со счётом 4:3 Б.

В ходе матча сборная России вела 2:0 после голов Льва Комиссарова и Ильи Круглова, однако канадцам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. В составе сборной WHL отличились Нолан Фут (дубль) и Райан Чижовски. В третьем периоде Захар Шабловский восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов точнее были россияне.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
15 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
Б
Канада WHL
1:0 Комиссаров (Гордеев, Грошев) – 15:40' (5x5)   2:0 Круглов (Пыленков, Михайлов) – 23:23' (5x5)   2:1 Фут (Смит, Эддисон) – 33:57' (5x4)   2:2 Фут (Козенс, Смит) – 36:25' (5x3)   2:3 Чижовски (Зари, Трейси) – 37:54' (5x4)   3:3 Шабловский (Морозов, Амиров) – 53:56' (5x4)   4:3 Соркин – 65:00' (ПБ)

Молодёжная сборная России и команды Канадской хоккейной лиги одержали по три победы в Суперсерии-2019. Судьбу соревнования решала дополнительная серия буллитов, в которой уже лучше были канадцы. Автором решающего броска стал Фут.

Россия проиграла Суперсерию канадцам. Всё решила серия буллитов из 14 попыток
В шестом матче было всё — камбэк канадцев за четыре минуты, спасение россиян в третьем периоде и две серии послематчевых бросков.
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