Молодёжная сборная России проиграла Суперсерию командам Канадской хоккейной лиги

В Принс-Альберте состоялся последний матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча состоялась на стадионе «Арт Хаузер-центр» и завершилась победой российской команды со счётом 4:3 Б.

В ходе матча сборная России вела 2:0 после голов Льва Комиссарова и Ильи Круглова, однако канадцам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. В составе сборной WHL отличились Нолан Фут (дубль) и Райан Чижовски. В третьем периоде Захар Шабловский восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов точнее были россияне.

Молодёжная сборная России и команды Канадской хоккейной лиги одержали по три победы в Суперсерии-2019. Судьбу соревнования решала дополнительная серия буллитов, в которой уже лучше были канадцы. Автором решающего броска стал Фут.