Бучневич продлил результативную серию до пяти матчей, набрав 15-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич вновь отметился голевой передачей. Россиянин набрал очки (0+7) в пятом матче подряд. Всего в 17 матчах сезона на счету Бучневича 15 (2+13) баллов. Воспитанник череповецкого хоккея делит с Артемием Панариным первое место среди игроков «Рейнджерс» по голевым передачам.

Видео передачи Бучневича можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Сам Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей, обновив собственный рекорд из девяти матчей, который установил в сезоне-2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».