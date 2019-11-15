Кожевников: игра у «Северстали» есть. Нужно переломить неудачную серию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Северстали» в нынешнем сезоне. Команда Андрея Разина занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от замыкающего кубковую восьмёрку «Локомотива» на шесть очков.

«Естественно, для “Северстали” ещё ничего не потеряно. Игра у команды есть, ей нужно только переломить эту неудачную серию, в которой большинство поражений было в одну шайбу. Шансы на плей-офф у череповчан по-прежнему нормальные.

Ребята сражаются. Громких имён в команде нет, а вот характер есть. Мне нравится игра “Северстали”. Если говорить конкретно, мне симпатично то, как она выходит из своей зоны. Проблема в том, что не хватает забитых голов. Но это проблема многих молодых команд, где нет игроков уровня Кагарлицкого», — сказал Кожевников “Чемпионату”.