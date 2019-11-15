Ворачек: отец говорил мне: «Выпей пива, будешь лучше спать». Мне было 14 лет

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек рассказал, что в молодости не уделял должного внимания питанию.
«В молодости я не особо следил за своим питанием. Это было непрофессионально, но я привёл свое меню в порядок, иначе не играл бы сейчас. Слушайте, я из Чехии, там такая еда, что… Когда «Филадельфия» приезжала на выставочные матчи в Прагу, я спрашивал у парней: «Ну что поняли, почему я возвращался из отпуска с жирком?».
Я с юных лет любил пропустить пару баночек пива перед сном. Отец говорил мне: «Выпей банку-другую. Будет лучше спаться, деточка». Сколько мне было. Лет 14, наверное, но я был довольно крупным парнем, и в 14 играл против 18-летних. Но что бы я ни делал вечером, я всегда помнил, что на следующее утро нужно быть готовым к тренировке и много пахать», — приводит слова Ворачека телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
- 15 ноября 2019
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