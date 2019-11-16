Гавриков отметился дебютной шайбой в НХЛ

В Коламбусе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луиз Блюз». На момент написания новости завершается первый период. Счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.



Единственную шайбу в матч забросил российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Это же шайба стала для него дебютной в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее в его активе была лишь результативная передача в 17 матчах за клуб.

Видео гола Гаврикова доступно в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Для 23-летнего Гаврикова это первый сезон в НХЛ. Ранее он два года играл за СКА, а с 2014 по 2017 год защищал цвета ярославского «Локомотива».