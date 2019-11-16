Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гавриков отметился дебютной шайбой в НХЛ

Гавриков отметился дебютной шайбой в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Коламбусе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луиз Блюз». На момент написания новости завершается первый период. Счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в матч забросил российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Это же шайба стала для него дебютной в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее в его активе была лишь результативная передача в 17 матчах за клуб.

Видео гола Гаврикова доступно в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Для 23-летнего Гаврикова это первый сезон в НХЛ. Ранее он два года играл за СКА, а с 2014 по 2017 год защищал цвета ярославского «Локомотива».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019