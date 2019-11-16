Берюбе — о нарушениях численного состава: надо использовать мозг, думать лучше

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе поделился мнением о нарушениях численного состава в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 ОТ).
«Надо использовать мозг, думать лучше. Надо быть терпеливее и ждать, когда партнеры покинут лед. Необязательные удаления», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски. Голами в составе «Сент-Луиса» отметились Маккензи Макикерн и Брэйден Шенн. Голкипер гостей Джейк Аллен отразил 36 бросков из 39.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 15 минут 49 секунд, заблокировал 2 броска и забросил дебютную шайбу в НХЛ. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв нанёс 2 броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.
- 16 ноября 2019
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:00
-
18:27
-
17:47
-
17:30
-
16:57
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:45
-
15:19
-
14:47
-
14:15
-
13:49
-
13:30
-
13:14
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:49
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:05
-
08:45
-
08:19
-
08:06
-
07:55
-
07:44