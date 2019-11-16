Берюбе — о нарушениях численного состава: надо использовать мозг, думать лучше

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе поделился мнением о нарушениях численного состава в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 ОТ).



«Надо использовать мозг, думать лучше. Надо быть терпеливее и ждать, когда партнеры покинут лед. Необязательные удаления», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски. Голами в составе «Сент-Луиса» отметились Маккензи Макикерн и Брэйден Шенн. Голкипер гостей Джейк Аллен отразил 36 бросков из 39.



Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 15 минут 49 секунд, заблокировал 2 броска и забросил дебютную шайбу в НХЛ. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв нанёс 2 броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.



Гол Гаврикова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»