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Прохоркин — о первом голе в НХЛ: слишком просто. Партнёры сделали всё за меня

Прохоркин — о первом голе в НХЛ: слишком просто. Партнёры сделали всё за меня
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:3) прокомментировал первый гол в североамериканской лиге.

«Чувствую себя замечательно. Очень счастлив, это мой первый гол в НХЛ. Что за день! Клиффорд скинул мне шайбу, и я просто бросил. Слишком просто. Партнёры сделали всё за меня», — сказал Прохоркин.

Россиянин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Николай был признан третьей звездой встречи. После матча 26-летний россиянин опубликовал в «Инстаграме» фото с шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого Прохоркину понадобилось пять матчей.

Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ
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