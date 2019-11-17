С. Зубов: игрок, которого боялся сильнее всего, выступал под номером 66

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов во время общения с болельщиками, приуроченного к вступлению в Зал хоккейной славы, поделился воспоминаниями об игре против нынешнего владельца «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье и вместе с ним.
«Ещё когда играл за «Рейнджерс», у нас было хорошее дерби с «Питтсбургом». Игрок, которого боялся сильнее всего, выступал под номером 66. Помню, в одном матче они грохнули нас, кажется, со счётом 10:5. Он набрал в том матче семь очков, а я закончил с полезностью «-5».
Играть вместе с Лемье? Могу сказать, что это был хороший опыт. Марио – один из лучших игроков в истории, и я получил от того сезона удовольствие. Но НХЛ – это бизнес, обмены случаются, и это то, что произошло», — цитирует Зубова пресс-служба НХЛ.
- 17 ноября 2019
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