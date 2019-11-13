Американский защитник: в плей-офф ели судафед, а Зубов был машиной без таблеток

Известный в прошлом американский защитник «Даллас Старз» Крэйг Людвиг посвятил бывшему напарнику по обороне Сергею Зубову рассказ на The Athletic.

«Зуби, во время речи перед вступлением в Зал хоккейной славы тебе стоит взять паузу на перекур. Серьёзно, как круто будет, если ты остановишься после двух минут разговора, возьмёшь сигарету и затянешь её перед собравшимися. Это будет момент на все времена. Тяжело не вспоминать, что ты дымил, как чёртова печка. Я помню, как после матчей ты поскорее скидывал с себя форму и бежал курить в душевую. Ты всегда говорил, что этого не было, но мы же видели дым, ощущали его запах и находили пепел. Тебе стоило бы играть в 60-х, когда игроки курили по три пачки в день. И, если бы мы тогда были партнёрами по команде, я лично покупал бы тебе пачку, так как ты многое для меня сделал.

Меня восхищало, как ты замедлял темп игры под себя. Твои ноги будто бы не двигались, но в определённый момент ты набирал нужную скорость и делал всё как нужно. Уверен, если бы Ги Лафлёра или Стива Шатта спросили, с кем бы они хотели играть — Робинсоном, Челиосом или тобой, они бы сказали: «Все хороши, но дайте-ка нам того паренька Зубова, ведь всё, что он делает, — это находит партнёров в метре от чужих ворот». Ты можешь представить, какой была бы твоя продвинутая статистика — все эти подсчёты входов в зону, созданных моментов и так далее, если бы её вели тогда? Она была бы нереальной.

В плей-офф наступало время, когда все мы ели судафед, как тик-так. Но Зуби это не нужно было. Он был машиной без таблеток. Я начинал матч, и первые несколько смен носился как безумный и даже не мог вспомнить свое имя. Ты подъезжал ко мне и говорил: «Успокойся, просто успокойся. Ты что творишь?»

И знаешь, почему мы были такими идеальными напарниками? Я не должен был переживать из-за того, что ты вернёшь мне шайбу. Ты скорее бросил бы её в сторону нашего вратаря Бельфора, чем отдал бы мне. И это было идеально. От моей клюшки шайба покидала зону и вылетала через заградительное стекло. От твоей клюшки она летела точно к нашим нападающим. Ты заслужил место в Зале хоккейной славы, и заслужил давно. Я рад, что тебе не придётся больше ждать», — приводит слова Людвига телеграм-канал «Эпицентр».

Сергей Зубов возвращается в организацию «Далласа»