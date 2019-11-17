Маккиннон — о Калверте: как если бы Леброну разбили голову и соперник забил

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ) остался недоволен действиями главных арбитров встречи Джастина Сен-Пьера и Гаррета Рэнка.
Рефери не стали останавливать матч при счёте 4:2 в пользу «Эвеланш», когда шайба попала в голову форварду «лавин» Мэтту Калверту. Игроки «Кэнакс» получили шанс реализовать «шесть на четыре» и забросили шайбу.
«Могу только представить себе, что это был бы Леброн Джеймс (легендарный американский баскетболист. — Прим. „Чемпионата“). У него из головы идёт кровь, а судьи позволили бы другой команде забросить трёхочковый и сравнять счёт. Знаю, что это не ошибка рефери, а правило НХЛ, но, думаю, нужно посмотреть, кто лежит на льду», — цитирует Маккиннона Sportsnet.
- 17 ноября 2019
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