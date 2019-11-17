Главный тренер «Сент-Луиса»: для первого матча Костин проделал хорошую работу
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал дебют в Национальной хоккейной лиги российского форварда Клима Костина в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (1:4).
«Он сыграл нормально. Для первого матча в НХЛ он проделал хорошую работу. Я за него рад», – цитирует Берюбе пресс-служба НХЛ.
Статистика Клима Костина в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги сезона-2019/20
20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В матче с «Дакс» Клим провёл на льду 11 минут 45 секунд, за которые отметился двумя бросками и четырьмя силовыми приёмами. Он действовал в третьем звене c Тайлером Бозаком и Робертом Томасом.
Костин — о дебюте в НХЛ: сегодня сбылась моя мечта
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