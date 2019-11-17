Лучший вратарь ЮЧМ-2019 Аскаров оформил первый шат-аут в ВХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» обыграл на выезде питерское «Динамо» со счётом 2:0.



В составе победителей дублем отметился нападающий Альберт Конозов (вторую шайбу он забросил в пустые ворота). 17-летний голкипер «СКА-Нева» Ярослав Аскаров записал на свой счёт первый «сухарь» в ВХЛ, отразив 40 бросков.



Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).



В апреле нынешнего года Аскарова признали лучшим вратарём юниорского чемпионата мира, который проходил в Швеции. Сборная России заняла второе место на турнире, проиграв в финальной встрече хозяевам со счётом 3:4 ОТ.

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