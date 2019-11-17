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Лучший вратарь ЮЧМ-2019 Аскаров оформил первый шат-аут в ВХЛ

Лучший вратарь ЮЧМ-2019 Аскаров оформил первый шат-аут в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» обыграл на выезде питерское «Динамо» со счётом 2:0.

В составе победителей дублем отметился нападающий Альберт Конозов (вторую шайбу он забросил в пустые ворота). 17-летний голкипер «СКА-Нева» Ярослав Аскаров записал на свой счёт первый «сухарь» в ВХЛ, отразив 40 бросков.

Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).

В апреле нынешнего года Аскарова признали лучшим вратарём юниорского чемпионата мира, который проходил в Швеции. Сборная России заняла второе место на турнире, проиграв в финальной встрече хозяевам со счётом 3:4 ОТ.

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ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Конозов (Кукштель, Сёмин) – 15:17' (5x5)   0:2 Конозов (Тихонов) – 59:31' (en)
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