Лучший вратарь ЮЧМ-2019 Аскаров оформил первый шат-аут в ВХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» обыграл на выезде питерское «Динамо» со счётом 2:0.
В составе победителей дублем отметился нападающий Альберт Конозов (вторую шайбу он забросил в пустые ворота). 17-летний голкипер «СКА-Нева» Ярослав Аскаров записал на свой счёт первый «сухарь» в ВХЛ, отразив 40 бросков.
Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).
В апреле нынешнего года Аскарова признали лучшим вратарём юниорского чемпионата мира, который проходил в Швеции. Сборная России заняла второе место на турнире, проиграв в финальной встрече хозяевам со счётом 3:4 ОТ.
Главный скаут НХЛ — о драфте-2020: у Аскарова невероятный потенциал
- 17 ноября 2019
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