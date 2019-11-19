Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 18 ноября 2019 года
18 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вышел на чистое третье место в гонке снайперов НХЛ, а также вплотную приблизился к Теэму Селянне по голам за карьеру в лиге при игре в большинстве. Результативной передачей отметился форвард «столичной» команды Евгений Кузнецов. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, но завершил матч с показателем полезности "+2". Неудачно провёл матч форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин — на его счету показатель полезности "-1" и реализованное удаление.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|15.59
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|1
|25%
|15.04
|Прохоркин (з)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|2
|0
|1
|0
|33%
|10.41
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|1
|0
|2
|-
|19.54
Гениальный пас Кузнецова на Овечкина! Русская связка «Вашингтона» снова в деле
«Я что, с Иисусом играю?» — спросил Кузнецов перед матчем.
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