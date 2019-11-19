Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 18 ноября 2019 года

18 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вышел на чистое третье место в гонке снайперов НХЛ, а также вплотную приблизился к Теэму Селянне по голам за карьеру в лиге при игре в большинстве. Результативной передачей отметился форвард «столичной» команды Евгений Кузнецов. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, но завершил матч с показателем полезности "+2". Неудачно провёл матч форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин — на его счету показатель полезности "-1" и реализованное удаление.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 3 1 0 - 15.59 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 0 1 1 25% 15.04 Прохоркин (з) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 2 0 1 0 33% 10.41 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +2 0 1 0 2 - 19.54