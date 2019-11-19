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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 18 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 18 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

18 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вышел на чистое третье место в гонке снайперов НХЛ, а также вплотную приблизился к Теэму Селянне по голам за карьеру в лиге при игре в большинстве. Результативной передачей отметился форвард «столичной» команды Евгений Кузнецов. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, но завершил матч с показателем полезности "+2". Неудачно провёл матч форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин — на его счету показатель полезности "-1" и реализованное удаление.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+000310-15.59
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10001125%15.04
Прохоркин (з)«Лос-Анджелес»0+0-1201033%10.41
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20102-19.54
Гениальный пас Кузнецова на Овечкина! Русская связка «Вашингтона» снова в деле
«Я что, с Иисусом играю?» — спросил Кузнецов перед матчем.
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