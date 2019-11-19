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Сергей Зубов официально включён в Зал хоккейной славы НХЛ

Сергей Зубов официально включён в Зал хоккейной славы НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз» россиянин Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы НХЛ. Официальная церемония прошла в Торонто, информирует пресс-служба лиги.

Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх Матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году Зубов был избран болельщиками «Старз» в символическую сборную всех времён.

На позапрошлой неделе Зубов вернулся в «Даллас». Он будет просматривать матчи команды и консультировать генерального менеджера клуба Джима Нилла. 11 ноября «Даллас» объявил, что выведет из обращения 56-й номер, под которым выступал россиянин. 16 ноября Сергей получил перстень члена Зала хоккейной славы.

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