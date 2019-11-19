«Амур» — «Металлург»: Кошечкин заменил Галимова после второго периода

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает магнитогорский «Металлург». После двух периодов хозяева впереди со счётом 3:2.

Тренерский штаб уральского клуба во втором перерыве произвёл замену вратаря — Станислава Галимова сменил Василий Кошечкин. Станислав пропустил три шайбы после 19 бросков, не сумев справиться с бросками Дениса Голубева, Игоря Руденкова и Михала Йордана.

Команды начинали матч в следующих составах:

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Корягин— Васильев, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Нестрашил— Буйницкий;

Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;

Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Дорофеев.