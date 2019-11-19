«Амур» — «Металлург»: Кошечкин заменил Галимова после второго периода

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает магнитогорский «Металлург». После двух периодов хозяева впереди со счётом 3:2.
Тренерский штаб уральского клуба во втором перерыве произвёл замену вратаря — Станислава Галимова сменил Василий Кошечкин. Станислав пропустил три шайбы после 19 бросков, не сумев справиться с бросками Дениса Голубева, Игоря Руденкова и Михала Йордана.
Команды начинали матч в следующих составах:
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Корягин— Васильев, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Нестрашил— Буйницкий;
Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;
Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Дорофеев.
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