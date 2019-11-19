«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
«Барыс» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Нур-Султане. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 19 ноября, — в 16:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
«Барыс»:
Паскуале (Кудрявцев);
Охтамаа — Диц, Виделль — Бойд — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Волк — Шевченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Шестаков, Мусоров.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.
«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ
- 19 ноября 2019
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