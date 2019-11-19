«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Барыс» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Нур-Султане. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 19 ноября, — в 16:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Охтамаа — Диц, Виделль — Бойд — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Волк — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Шестаков, Мусоров.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.