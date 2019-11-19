Мартемьянов: соперники были равные, игра держала в напряжении

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от матча с казахстанским «Барысом» (2:3 ОТ).



«Отмечу игру обоих вратарей — молодцы, сегодня здорово играли. Хороший накал в матче был. Игра весь матч держала в напряжении. Считаю, соперники равные. Были ошибки, были и хорошие моменты, — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Барыса».



Первой сумела отметиться команда гостей, счёт в середине первого периода открыл нападающий Питер Холланд. Подопечные Андрея Скабелки отыгрались через 20 минут усилиями форварда Дмитрия Шевченко. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Найджел Доус и Линус Виделль. Встреча перешла в овертайм, где победу казахстанской команде принёс защитник Даррен Диц.

«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме