Виделль: игроки «Барыса» доказали, что у них есть характер

Нападающий казахстанского «Барыса» Линус Виделль поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).



«Перед матчем тренеры просили давать сопернику как можно меньше шансов убегать в контратаки, мы с этой задачей не совсем справились. Если не смотреть на это, то в основном мы сегодня играли хорошо, не опускали руки, хотя «Автомобилист» дважды выходил вперёд. В таких матчах проявляется характер команды, и мы показали, что он у «Барыса» есть», — цитирует Виделля официальный сайт КХЛ.



Первой сумела забить команда гостей, счёт в середине первого периода открыл нападающий Питер Холланд. Подопечные Андрея Скабелки отыгрались через 20 минут усилиями форварда Дмитрия Шевченко. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Найджел Доус и Линус Виделль. Встреча перешла в овертайм, где победу казахстанской команде принёс защитник Даррен Диц.

«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме