Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским «Ак Барсом» (1:4).



«Тяжёлый матч для нас. Не сказал бы, что были не готовы к нему. Настраивали ребят, знали, что будет бой, что «Ак Барс» может пойти прессинговать нас. Пропустили ненужный гол. Ошибаемся в своей зоне, и за это нас сразу наказывают. Нужно более концентрированно играть в своей зоне и не допускать таких ошибок, тем более с такой командой, как «Ак Барс». Они наказывают даже за маленькие ошибки.



Очень слабо сыграли в неравных составах, что и повлияло на результат матча. Мы работаем над большинством, где-то не получается. Это процесс тяжёлый. Здесь влияет мастерство игроков. Команды подстраиваются под нас. Мы тоже меняем розыгрыши. Пока не идёт. «Ак Барс» здорово сыграл вчетвером, не дали нам голову поднять.



Есть ли закономерность в том, что «Сибирь» уже три сезона очень слабо играет после пауз на Евротур? Я новый главный тренер, у нас новый тренер по физической подготовке. Я не думаю, что это закономерность. Может, случайность какая-то. Пока не могу ответить, с чем это связано. Вроде работаем, всё есть. Где-то нас наказывают, где-то мы потеряли концентрацию после победы над ЦСКА. Может, лучше его и не было бы. Ком какой-то пошёл, не очень хороший», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу»