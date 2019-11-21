Кемпе — о переходе в ЦСКА: горжусь, что буду играть за клуб с богатой историей

Нападающий Марио Кемпе поделился эмоциями после того, как заключил двухлетний контракт с ЦСКА.
«Подписать контракт с клубом с такой богатой историей — большая честь для меня. Рад, что буду выступать в команде, за которую в своём время выступали Харламов, Петров, Михайлов, Фетисов, Крутов, Макаров, Ларионов, Могильный, Буре и так далее. Это один из самых значимых клубов в мире, и я горжусь, что буду представлять его», — написал Кемпе в своём «инстаграме».
В нынешнем чемпионате НХЛ 31-летний Кемпе ни разу не сыграл за основную команду «Лос-Анджелес Кингз» и был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности «+4». Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
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