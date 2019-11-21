Мартемьянов: в «Автомобилисте» больше нет форвардов, тройки в атаке нашлись сами

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после выездного матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).
«Получился очень напряжённый матч, в котором блестяще сыграли оба голкипера. Хорошая игра со стороны обеих команд, много сил было отдано. Мы прекрасно понимали, что у соперника мощная линия нападения, особенно в игре на пятаке. В конце концов немного не смогли удержать их. А в целом доволен игрой, доволен результатом. Парни проделали хорошую работу.
Мы особо не смотрим на турнирную таблицу. У нас был небольшой провал. Кто-то называет его большим, а кто-то — небольшим, после которого команда возвращается в гонку, что хорошо. Мы сражаемся за каждое очко. Очень рад, что игра команды стабилизируется. Очень многое зависит от команды, все понимают, в какой ситуации мы находимся. Команда становится более сплочённой, что радует.
Нашли ли оптимальные тройки в атаке? Да у нас форвардов нет больше, так что тройки нашлись сами. Доволен, что они начали чувствовать игру, но самое главное, что понимают ответственность и все отдаются хоккею. У кого-то больше получается, у кого-то меньше, но я ценю то, что они делают на льду.
Стасенко — защитник оборонительного плана, для этого мы его и взяли. Я скажу, что для первого матча он действовал неплохо. В дальнейшем надо смотреть. К сожалению, у нас много форвардов получили столько травм, и операции там нужны. А защитников у нас вполне достаточно, среди них будет конкуренция», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 ноября 2019
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