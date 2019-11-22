«Флорида» обыграла «Анахайм», уступая 0:4. Бобровский сделал 28 сейвов
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» переиграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу «пантер», уступавших в ходе встречи со счётом 0:4.
В составе «Дакс» по разу отличились Макс Джонс, Ник Ритчи, Рикард Ракелль и Ондржей Каше. «Пантерз» отыгрались благодаря точным броскам Бретта Коннолли, сделавшего дубль, Аарона Экблада и Доминика Тонинато. Победу команде Джоэля Кенневилля в овертайме принёс гол Экблада.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Сильверберг, Ларссон) – 17:15' (5x5) 0:2 Ритчи (Каше, Гудбрансон) – 27:17' (5x5) 0:3 Ракелль (Фаулер, Гецлаф) – 35:50' (5x4) 0:4 Каше – 38:39' (5x5) 1:4 Коннолли (Ватрано) – 38:53' (5x5) 2:4 Коннолли (Трочек, Строльман) – 39:20' (5x5) 3:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 51:55' (5x5) 4:4 Тонинато (Экблад, Хоффман) – 55:37' (5x5) 5:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 60:22' (3x3)
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 22 минуты и 9 секунд, не отметившись результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32. «Дакс» потерпели шестое поражение в последних семи матчах.
Бобровский пропустил гол после грубой ошибки защитника «Флориды» Яндла
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