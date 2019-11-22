«Флорида» обыграла «Анахайм», уступая 0:4. Бобровский сделал 28 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» переиграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу «пантер», уступавших в ходе встречи со счётом 0:4.

В составе «Дакс» по разу отличились Макс Джонс, Ник Ритчи, Рикард Ракелль и Ондржей Каше. «Пантерз» отыгрались благодаря точным броскам Бретта Коннолли, сделавшего дубль, Аарона Экблада и Доминика Тонинато. Победу команде Джоэля Кенневилля в овертайме принёс гол Экблада.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 22 минуты и 9 секунд, не отметившись результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32. «Дакс» потерпели шестое поражение в последних семи матчах.