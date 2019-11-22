Защитник «Салавата» Семёнов рикошетом помог забить Кацубе первый гол в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает «Амур». В ходе первого периода счёт равный 1:1.

Хозяева открыли счёт усилиями лучшего снайпера сезона КХЛ Никиты Сошникова, для которого этот гол стал 16-м в нынешнем чемпионате. Гости быстро отыгрались. Нападающий четвёртого звена «тигров» Станислав Кацуба попытался выполнить прострел на пятак, однако шайба угодила в защитника уфимцев Алексея Семёнова, после чего по невероятной траектории срикошетила в ворота дезориентированного Юхи Метсолы. Для Кацубы этот гол стал первым в сезоне КХЛ-2019/20. Между шайбами Сошникова и Кацубы прошло всего 49 секунд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.