«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.
Казанский клуб ударно провёл первый период, забросив три шайбы к 9-й минуте встречи. Счёт открыл Станислав Галиев, затем точным броском отметился Артём Галимов, после чего численное большинство реализовал Никита Дыняк. В третьем периоде Галимов оформил дубль, на что хозяева ответили голом Атте Охтамаа. В концовке пятую шайбу в ворота хозяев отправил Галиев, записавший на свой счёт дубль.
Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах. 24 ноября «Барыс» проведёт домашний матч с «Амуром», «Ак Барс» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 ноября 2019
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