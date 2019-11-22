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«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Барыс»

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Казанский клуб ударно провёл первый период, забросив три шайбы к 9-й минуте встречи. Счёт открыл Станислав Галиев, затем точным броском отметился Артём Галимов, после чего численное большинство реализовал Никита Дыняк. В третьем периоде Галимов оформил дубль, на что хозяева ответили голом Атте Охтамаа. В концовке пятую шайбу в ворота хозяев отправил Галиев, записавший на свой счёт дубль.

Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах. 24 ноября «Барыс» проведёт домашний матч с «Амуром», «Ак Барс» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Тихонов, Кара) – 03:23' (5x5)   0:2 Галимов (Дыняк) – 06:44' (5x5)   0:3 Дыняк (Яруллин, Рукавишников) – 08:43' (5x4)   0:4 Галимов – 43:45' (5x4)   1:4 Охтамаа (Диц) – 46:22' (5x4)   1:5 Галиев (Дыняк) – 54:29' (5x5)
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