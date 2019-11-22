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СКА — «Северсталь»: Подколзин начнёт матч во втором звене хозяев

СКА — «Северсталь»: Подколзин начнёт матч во втором звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

СКА и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов;
Дыбленко — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Дергачёв.

«Северсталь»:

Хакимов (Виноградов);
Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Провольнев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Марковин;
Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Макеев, Казаков — Бодров — Алексеев, Сизов.

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