СКА — «Северсталь»: Подколзин начнёт матч во втором звене хозяев

СКА и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов;

Дыбленко — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Дергачёв.



«Северсталь»:



Хакимов (Виноградов);

Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;

Провольнев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Марковин;

Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;

Макеев, Казаков — Бодров — Алексеев, Сизов.