Кузьменко: у меня никогда не было такого тяжёлого начала сезона

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2).
«У меня было очень тяжёлое начало сезона. Никогда не случалось такой тяжёлой ситуации. Потихоньку начинает приходить уверенность, начинаю прогрессировать с каждым днём. Начал забывать о прошлых проблемах и начал приносить команде очки. Хочу помогать команде.
У нас не всё залетело. Было много нереализованных моментов. Да, где-то удача помогла, как в ситуации с голом Бурдасова (рикошетом от защитника «Северстали». — Прим. «Чемпионата»). Шаг за шагом нащупываем свою игру. Надеюсь, с каждым матчем будет всё лучше. Приедет «Куньлунь», хорошая команда. Надо показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 ноября 2019
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