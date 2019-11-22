Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Сегодня, 22 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Сибирь» — «Торпедо» — 1:4

«Барыс» — «Ак Барс» — 1:5

«Салават Юлаев» — «Амур» — 5:3

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 0:2

«Йокерит» — «Динамо» М — 3:1

«Витязь» — «Динамо» Р — 4:1

СКА — «Северсталь» — 5:2

ХК «Сочи» — «Локомотив» — 2:5

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.