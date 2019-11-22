Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Сегодня, 22 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сибирь» — «Торпедо» — 1:4
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Михайлов (Торченюк, Чесалин) – 31:26' (5x5) 1:1 Дженовей – 47:31' (5x5) 1:2 Шрёдер (Ратти) – 50:39' (5x5) 1:3 Хауден (Варнаков, Шенфельд) – 58:10' (5x5) 1:4 Варнаков – 58:41' (en)
«Барыс» — «Ак Барс» — 1:5
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Тихонов, Кара) – 03:23' (5x5) 0:2 Галимов (Дыняк) – 06:44' (5x5) 0:3 Дыняк (Яруллин, Рукавишников) – 08:43' (5x4) 0:4 Галимов (Дыняк, Галиев) – 43:45' (5x4) 1:4 Охтамаа (Диц) – 46:22' (5x4) 1:5 Галиев (Дыняк) – 54:29' (5x5)
«Салават Юлаев» — «Амур» — 5:3
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Сошников (Пашнин, Маннинен) – 08:06' (5x5) 1:1 Кацуба (Язьков) – 08:55' (5x5) 2:1 Бурмистров (Умарк, Хартикайнен) – 24:35' (5x5) 2:2 Голубев – 33:19' (5x5) 3:2 Ларсен (Умарк) – 50:00' (5x4) 3:3 Корягин (Игнатович, Горшков) – 50:44' (5x5) 4:3 Маннинен (Сошников) – 58:37' (5x5) 5:3 Кадейкин (Хохряков) – 59:36' (en)
«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 0:2
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Палола (Хант, Верек) – 42:17' (5x5) 0:2 Кракнелл (Миллер) – 49:52' (5x5)
«Йокерит» — «Динамо» М — 3:1
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Халме (Контиола, Савинайнен) – 09:11' (5x5) 1:1 Чайковски (Тарасов, Шипачёв) – 19:08' (5x5) 2:1 О'Нилл (Лёв, Регин) – 32:22' (5x5) 3:1 Грант – 40:27' (5x5)
«Витязь» — «Динамо» Р — 4:1
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Варфоломеев (Ержабек, Бывальцев) – 08:41' (5x4) 2:0 Йормакка (Бывальцев) – 14:32' (5x5) 3:0 Моисеев (Ларичев, Евсеенков) – 25:31' (5x5) 3:1 Слепец (Зиле, Алишаускас) – 27:52' (4x4) 4:1 Аалтонен (Макеев) – 48:15' (5x5)
СКА — «Северсталь» — 5:2
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Кузьменко (Галенюк) – 08:39' (5x5) 1:1 Лишка (Якимов, Монахов) – 15:06' (5x5) 2:1 Бурдасов – 19:19' (5x5) 3:1 Плотников (Ожиганов) – 24:00' (5x5) 4:1 Кетов (Зуб, Марченко) – 38:42' (5x5) 5:1 Кузьменко (Галенюк, Дыбленко) – 44:36' (5x5) 5:2 Капустин (Сизов) – 56:03' (5x5)
ХК «Сочи» — «Локомотив» — 2:5
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Да Коста) – 05:09' (5x5) 1:1 Росен (Коллинз, Стрёмвалль) – 05:36' (5x5) 1:2 Каюмов (Алексеев) – 32:51' (5x5) 2:2 Стрёмвалль (Росен, Эллис) – 38:40' (5x5) 2:3 Алексеев – 44:34' (5x5) 2:4 Коваленко (Алексеев, Кудрявцев) – 46:05' (5x5) 2:5 Пяаярви – 54:17' (бул)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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