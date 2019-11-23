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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала троих лучших спортсменов прошедшего игрового дня. Представителей России в списке не оказалось.

Первой звездой дня признан вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) канадский голкипер отразил 36 бросков из 37 (97,3% отражённых бросков).

Второй звездой назван защитник «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо, забросивший шайбу и отдавший одну голевую передачу во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер. В матче с «синерубашечниками» на его счету один результативный бросок и одна голевая передача.

Среди российских хоккеистов единственное результативное действие — у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, отдавшего одну голевую передачу.

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