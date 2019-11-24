Два очка Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На его счету гол и результативная передача. Также в составе победителей по голу забили Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли, Брейден Пойнт оформил дубль.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметился результативной передачей.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».