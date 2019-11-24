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Два очка Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Анахайм»

Два очка Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На его счету гол и результативная передача. Также в составе победителей по голу забили Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли, Брейден Пойнт оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пойнт (Рутта, Конакер) – 16:08' (5x5)   1:1 Грант – 18:00' (4x5)   2:1 Кучеров (Чирелли, Киллорн) – 25:28' (5x5)   2:2 Ракелль (Гецлаф, Фаулер) – 27:57' (5x5)   3:2 Пойнт (Хедман, Василевский) – 32:39' (5x4)   4:2 Марун (Пакетт, Сергачёв) – 34:25' (5x5)   5:2 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 46:20' (5x4)   6:2 Палат (Шаттенкирк, Гурд) – 57:27' (5x4)

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметился результативной передачей.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

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