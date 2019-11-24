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Василевский: Бишоп не был моим учителем. Он был как тренер вратарей

Василевский: Бишоп не был моим учителем. Он был как тренер вратарей
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:2) прокомментировал рекорд клуба. Василевский одержал 132-ю победу за карьеру в «Тампе», став обладателем клубного рекорда по этому показателю. Прежнее достижение принадлежало Бену Бишопу (131).

«Бен был очень значимой фигурой для меня и для моей семьи. Нет, он не был моим учителем. Он был наставником, словно тренер вратарей», — приводит слова Василевского журналист Брайан Бёрнс.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина гол и результативная передача. Также в составе победителей по одному голу забили Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли, а у Брейдена Пойнта — дубль.

Василевскому – дорогу! Почему обмен Бишопа – благо для «Тампы»
Вратарская дилемма в «молниях» разрешилась в пользу Андрея Василевского: его конкурент Бен Бишоп был отправлен в «Лос-Анджелес».
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