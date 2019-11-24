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Защитник «Бостона» Крюг забил победный гол после прохода через всю площадку

Защитник «Бостона» Крюг забил победный гол после прохода через всю площадку
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг забил эффектный гол в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).

На третьей минуте дополнительного времени Крюг подхватил шайбу за своими воротами, после чего совершил красивый слаломный проход через всю площадку, обыграв троих соперников, и переиграл голкипера «дикарей» Алекса Стэлока. Для американского защитника это был первый матч после двухнедельного отсутствия из-за травмы верхней части тела.

Видео гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В этом матче Крюг набрал 3 (1+2) очка, отметился двухминутным удалением, а также заработал показатель полезности «+2», проведя на льду чуть более 20 минут.

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