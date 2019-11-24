Вратарь «Торонто» Андерсен требовал у арбитров отменить гол Ничушкина

В матче с участием «Колорадо Эвеланш» и «Торонто Мэйпл Лифс» произошёл любопытный эпизод. В середине третьего периода, когда свой первый гол за 92 матча забил нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен стал активно апеллировать к арбитрам, пытаясь отменить взятие ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Hock Eye.



Для обычно хладнокровного датчанина такое поведение выглядело нетипичным, но затем стала известна причина его недовольства: в предыдущем эпизоде мощный бросок игрока «Колорадо» повредил вратарю маску.



«Лучшее предположение, почему Андерсен был так расстроен — это повреждённая вратарская маска. Посмотрите, как погнута центральная ось маски прямо перед глазами голкипера. Свистка так и не прозвучало, но всё это выглядело опасным», — отметил в «Твиттере» обозреватель официального сайта «Ванкувер Кэнакс» Кевин Вудли.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Кевина Вудли.