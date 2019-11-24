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Василевский стал самым результативным вратарём в истории «Тампы»

Василевский стал самым результативным вратарём в истории «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду ппереиграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметился результативной передачей. Россиянин вышел на первое место среди вратарей «Тампы» по количеству набранных очков. У Василевского 8-я результативная передача в карьере, у Николая Хабибулина и Бена Бишопа по семь очков.

Василевский одержал 132-ю победу за карьеру в «Тампе», став обладателем клубного рекорда по этому показателю. Прежнее достижение принадлежало Бену Бишопу (131).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина один гол и одна результативная передача.

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