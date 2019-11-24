Лукоянов: Зарипов уже наказал Умарка. Будет знать, что нельзя много болтать

Нападающий «Ак Барс» Артём Лукоянов перед «зелёным дерби» с «Салаватом Юлаевым» поделился мнением о легионерах уфимского клуба.
«Вот даже взять этого Хартикайнена — он не будет драться. Он может ездить, болтать. А чтобы сказать: «Давай подеремся», — они с Умарком ни разу такого не делали. Они ездят, задевают исподтишка. У Хартикайнена нет задачи драться, он тоже хороший игрок и мастер. Они могут поболтать, чтобы вывести игрока из себя. Вот один вывел, его наказали уже (речь идёт о драке с участием Умарка и капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова в первом дерби сезона. — Прим. «Чемпионата»). В следующий раз будет знать, что нельзя много болтать», — цитирует Лукоянова Sport24.
Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 24 ноября 2019
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