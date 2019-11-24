«Салават» — «Ак Барс»: Сошников сравнял счёт, забив гол за 6 секунд до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе «Ак Барс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уфимцы перевели встречу в овертайм, отыгравшись со счёта 1:3. Нападающий «Салавата» Никита Сошников забросил шайбу за шесть секунд до сирены.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Сошников — Маннинен — Майоров;
Лисовец — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Амиров — Хохряков — Картаев.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Лещенко;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко, Основин.
- 24 ноября 2019
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