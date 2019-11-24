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И. Никитин: в ЦСКА дураков нет, за гладкий чемпионат кубок не дают

И. Никитин: в ЦСКА дураков нет, за гладкий чемпионат кубок не дают
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2). Московский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Поздравляю «Автомобилист» с победой. Наверное, банальные вещи нет смысла говорить. Плохо играем, от этого такой результат.

Команда расслабилась после очень успешного старта чемпионата и посчитала, что уже выиграла Кубок Гагарина? У нас в команде дураков нет, потому что за гладкий чемпионат кубок не дают. Поэтому в этом плане всё нормально», — цитирует Никитина пресс-служба «армейского» клуба.

ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
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