Кэлоф: встречи с «Торпедо» ждал ещё с предсезонки

Нападающий «Трактора» Эндрю Кэлоф поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:0).

«Первая игра за некоторое время, когда мы играли все 60 минут. Мы поняли, какая мы команда, когда полностью выкладываемся на льду. Хочу отметить вратаря – он отлично сыграл. Рад, что у него «сухарь».

Определённо всегда есть радость, когда видишь в расписании свою бывшую команду. Ждал эту игру ещё с предсезонки. Рад, что мы победили.

Отец был сегодня на матче? Он говорит, что каждый раз, когда он приходит на мою игру – я забиваю, так как он на игре. Уверен, что эту фразу он повторит и сегодня. Думаю, что ему надо почаще приходить на мои игры», — цитирует Кэлофа пресс-служба «Трактора».