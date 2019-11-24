Логинов: хочу извиниться перед болельщиками «Сибири». Они этого не заслуживают

Защитник «Сибири» Александр Логинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2), которое стало для новосибирского клуба седьмым подряд.
«Хочется извиниться перед болельщиками за всю домашнюю серию. Они не заслуживают этого. Проблемы сейчас в головах. После пропущенной шайбы мы перестаём играть в тот хоккей, который приносил нам успех. Начинаем бежать вперёд, пытаться отыгрываться. Собственно, соперник пользуется нашими провалами в обороне.
Мы создаём моменты, но относимся к ним халатно. Нет той наглости, что была до Евротура. Пытаемся забить с броска, не идти на добивание. Стали показывать техничный хоккей, в который мы играть не умеем. Постараемся вернуть ту атмосферу, что у нас была раньше», — цитирует Логинова пресс-служба КХЛ.
- 24 ноября 2019
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