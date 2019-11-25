Ничушкин рассказал о переживаниях из-за рекордной безголевой серии

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал окончание своей рекордной безголевой серии. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) россиянин забросил первую шайбу в 92 матчах в НХЛ. Предыдущий гол на свой счёт Ничушкин записал 1359 дней назад.

«Этот период был сложнейшим в моей жизни. Нападающий должен забрасывать шайбы, для форварда всегда тяжело, когда это не происходит.

У меня было достаточно моментов, особенно в последних 10 матчах. Мне дали больше игрового времени после того, как у нас выбыли некоторые игроки. Поэтому у меня стало появляться больше шансов забить. Я приближался к цели и наконец смог забросить шайбу. Надеюсь, что теперь это будет происходить чаще», — приводит слова Ничушкина The Denver Post.