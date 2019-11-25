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Форвард «Нэшвилла» Арвидссон пропустит до шести недель из-за травмы

Форвард «Нэшвилла» Арвидссон пропустит до шести недель из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон пропустит до шести недель, сообщает пресс-служба «хищников». Нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Повреждение он получил после столкновения с защитником «Сент-Луиса» Робертом Бортуццо. Тот грубо толкнул и ударил его клюшкой.

Через некоторое время шведский форвард ушёл в раздевалку и не смог продолжить матч из-за травмы нижней части тела.

Департамент по безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал Бортуццо на четыре матча. В соответствии с условиями Коллективного договора игроков Национальной хоккейной лиги игрок потеряет часть зарплаты. Исходя из расчёта годовой зарплаты, Бортуццо лишится около $ 67 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.

НХЛ дисквалифицировала защитника «Сент-Луиса» Бортуццо на четыре матча
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